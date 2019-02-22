Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 22 Февраля 2019
фото: ТАСС / Александр Колбасов

В МВД рассказали, как вести себя при обнаружении поддельных купюр

Загрузка...

Нужно обратить внимание на внешний вид, особые приметы данного гражданина, номер автомобиля на котором он передвигается, сообщили в МВД Карелии.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии напоминает гражданам, что в случае предъявления к оплате денежных купюр сомнительного вида, следует:

- денежный знак предъявителю не возвращать;

- под предлогом размена купюры попросить предъявителя подождать и сообщить о случившемся в полицию.

При этом в Карелии выявляются поддельные купюры:

- номиналом 1 тысяча рублей, на которых указаны серийные номера: АМ 24024хх, ОП 91025хх, ТЛ 57022хх, ЬН 37028хх - последние 2 цифры меняются

- номиналом 2 тысячи рублей с серийными номерами:АА 2049588хх, АА 2044022хх, АА 3873747хх, АА 0029060хх - последние 2 цифры меняются

- номиналом 5 тысяч рублей серий: АБ 57935хх, АК 33975хх, АК 73935хх, БА 38769хх, БА 58769хх, ЗБ 53936хх, АВ 68747хх, ВМ 58847хх - последние 2 цифры меняются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2019-02-22 19:11:18
Еще забыли написать, что на купюре не должно быть надписей "Банк приколов"...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
16.02.2019, 09:25
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии
19.02.2019, 11:29
ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"
15.02.2019, 12:41
ФОТО: В Петрозаводске выбрали Мисс и Миссис Великая Русь
21.02.2019, 11:48
Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 13
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 26
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 18
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:49
Личное мнение
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 2
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена. 
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
18.02.2019 11:43
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат"
Сегодня 15:10
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»