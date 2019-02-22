В МВД рассказали, как вести себя при обнаружении поддельных купюр

Нужно обратить внимание на внешний вид, особые приметы данного гражданина, номер автомобиля на котором он передвигается, сообщили в МВД Карелии.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии напоминает гражданам, что в случае предъявления к оплате денежных купюр сомнительного вида, следует:

- денежный знак предъявителю не возвращать;



- под предлогом размена купюры попросить предъявителя подождать и сообщить о случившемся в полицию.



При этом в Карелии выявляются поддельные купюры:



- номиналом 1 тысяча рублей, на которых указаны серийные номера: АМ 24024хх, ОП 91025хх, ТЛ 57022хх, ЬН 37028хх - последние 2 цифры меняются



- номиналом 2 тысячи рублей с серийными номерами:АА 2049588хх, АА 2044022хх, АА 3873747хх, АА 0029060хх - последние 2 цифры меняются



- номиналом 5 тысяч рублей серий: АБ 57935хх, АК 33975хх, АК 73935хх, БА 38769хх, БА 58769хх, ЗБ 53936хх, АВ 68747хх, ВМ 58847хх - последние 2 цифры меняются.