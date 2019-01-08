В МВД рассказали, какую купюру подделывают чаще всего

Около 30 тыс. поддельных купюр изъяли полицейские с начала прошлого года в России.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, самой популярной у фальшивомонетчиков остается пятитысячная купюра.

"По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков. Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшее количество преступлений, квалифицируемых по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), зарегистрировано в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.