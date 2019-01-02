В МВД рассказали об изменениях в закон о гражданстве

МВД РФ планирует, что в июле 2019 года вступят в силу изменения в закон "О гражданстве", по которым трудоспособные родители российских граждан смогут получать гражданство РФ в упрощенном порядке.

Сейчас проживающие в России иностранцы и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания (пять лет со дня получения вида на жительство), в том числе, если являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь. При этом их ребенок должен быть гражданином РФ и достичь возраста 18 лет, сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается снять ограничения по нетрудоспособности для родителей российских граждан, которые хотят упрощенно приобрести гражданство РФ.

Нетрудоспособными гражданами считаются инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети умершей одинокой матери, потерявшие одного или обоих родителей, либо оба родителя которых неизвестны. Кроме того, нетрудоспособными являются граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 для мужчин и 50 лет для женщин, а также граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет.