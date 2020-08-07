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В МВД рассказали, обязаны ли водители менять автомобильные номера из-за новых стандартов

Новости. Общество
22:00, 07 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович
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Как подчеркнули в ведомстве, граждане могут поменять номера на новые "исключительно по их желанию или необходимости".

Водители не обязаны менять автомобильные номера из-за введения нового национального стандарта, однако квадратные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, пишет издание "РИА Новости".  

Их можно устанавливать лишь сзади транспортного средства, а спереди должны размещаться таблички стандартного размера.

На этой неделе в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого вида транспорта. В частности, свой знак появился у внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей. 
 
Выдавать их будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.

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