В МВД рассказали, обязаны ли водители менять автомобильные номера из-за новых стандартов

Как подчеркнули в ведомстве, граждане могут поменять номера на новые "исключительно по их желанию или необходимости".

Водители не обязаны менять автомобильные номера из-за введения нового национального стандарта, однако квадратные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, пишет издание "РИА Новости".



Их можно устанавливать лишь сзади транспортного средства, а спереди должны размещаться таблички стандартного размера.



На этой неделе в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого вида транспорта. В частности, свой знак появился у внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.



Выдавать их будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.