В МВД России отменили обязательную дактилоскопию беженцев

В министерстве отменили обязательный сбор отпечатков пальцев для беженцев и лиц, получивших временное убежище в России.

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование больше не будут проводить в отношении лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище в России.



«Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации», — пишет РБК со ссылкой на документ МВД РФ.



Приказ вступил в силу в момент опубликования. В декабре 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, в соответствии с которыми трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр.



Медицинский осмотр включает в себя тест на инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, а также наркотическую зависимость.



