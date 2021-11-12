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В начале 2022 года изменится схема движения транспорта в трех районах Петрозаводска

Новости. Общество
07:25, 14 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Запрет на остановку транспорта коснется участков дорог в центре Петрозаводска, на Кукковке и на Октябрьском проспекте.

В Госавтоинспекции Петрозаводска проинформировали, что с 3 января 2022 года в центре Петрозаводска, на Кукковке и в Октябрьском районе изменится схема движения транспорта. Будет запрещена остановка на трёх участках автодорог.

Ограничение на остановку постоянно будет действовать на Октябрьском проспекте при движении по направлению от центра города: от Ленинградской улицы до Елочного проезда.

Также будет запрещена остановка на Комсомольском проспекте между улицами Генерала Судакова и Братьев Озеровых по чётной стороне — напротив павильона ожидания общественного транспорта (остановка «ул. Энтузиастов») и дома № 31.

Ещё одно подобное ограничение коснётся Красноармейской улицы. Запрет остановки будет действовать в парковочном кармане у дома № 8 при движении в сторону железнодорожного вокзала с 0 до 6 часов.

Нововведения призваны улучшить пропускную способность и повысить качество уборки на городских магистралях. В Госавтоинспекции Петрозаводска просят водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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