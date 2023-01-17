В Национальном театре Карелии открылась выставка, посвященная «Калевале»

В экспозиции представлены работы четырех карельских художников – Бориса Акбулатова, Владимира Зорина, Владимира Лукконена и Виталия Наконечного.

В Национальном театре Карелии сегодня вечером открылась выставка карельских художников, посвященная «Калевале». Вернисаж приурочен к Международному дню «Калевалы», который отмечается 28 января. В экспозиции представлены работы Бориса Акбулатова, Владимира Зорина, Владимира Лукконена и Виталия Наконечного.

Выступая на открытии выставки, председатель регионального отделения Союза художников России Владимир Зорин вспомнил, как однажды в республику приехал известный деятель искусств, который в беседе с карельскими коллегами заметил:

«Вам не надо искать темы где-то на стороне. У вас в Карелии есть все: прекрасная природа, мегалитические памятники, знаменитые петроглифы, деревянная архитектура и, конечно, «Калевала».

«При таком богатстве ездить куда-то на юг или на север, я думаю, нет смысла, – сказал Владимир Зорин. – Нам нужно просто глубже копать».

Как признался в разговоре с журналистами еще один участник выставки, карельский художник Владимир Лукконен, изучать эпическую поэзию «Калевалы» можно всю жизнь. «Калевала» – это код моего народа», – подчеркнул Владимир Лукконен, представивший на выставке свою новую работу «Рождение железа», над которой он работал весь прошлый год.