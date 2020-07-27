В нацпарке Карелии обнаружили живописный каньон (ФОТО)

В июле сотрудники заповедника "Костомукшский" пошли в поход с целью инвентаризации границ и квартальной сети парка, а также лесоустроительных знаков и аншлагов.

Как сообщили в паблике заповедника "Костомукшский", замдиректора парка Юрий Ковалевский и замначальника отдела охраны Дмитрий Захаров прошли около 50 километров по северной и восточной границам национального парка. На это ушло три дня. Ещё Юрий Иосифович и Дмитрий Петрович провели рекогносцировочные и исследовательские работы в северной части парка, чтобы в будущем планировать различные мероприятия на этой территории.

По пути они встретили немало интересного: покинутую медвежью берлогу, многочисленные оленьи тропы. Видели и пятерых оленей, которые кормились на болоте.

А самым главным открытием стал красивый километровый каньон с отвесными скальными стенами высотой до 30-50 метров.