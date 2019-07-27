Ученые из Института языка, литературы и истории и музея-заповедника "Кижи" обследовали жилые и заброшенные поселения северных карелов в районе озер Топозеро и Пяозеро и национального парка "Паанаярви".

Как выяснили ученые, в некоторых деревнях до сих пор нет электричества, а новости люди узнают из передач финского радио, и местные жители говорят по-фински уже лучше, чем по-карельски. Кестеньгские карелы сохранили свой говор, хотя очень часто соскакивают в разговоре на русский или финский язык.

"Население этих деревень – довольно пожилое, средний возраст наших информантов оказался 73 года. К сожалению, не всегда люди в этом возрасте могут обратиться к своей памяти", – рассказала начальник отдела выставок музея-заповедника "Кижи" и известный в Карелии этноблогер Татьяна Бердашева.

Участники экспедиции обнаружили, что рунопевческие традиции кестеньгскими карелами оказались утрачены полностью.

"Никто не знает, что такое руны. Мало кто слышал про Вяйнемейнена. Лишь некоторые вспоминают, что это персонаж "Калевалы". Рунопевческие традиции ушли, собственно, так же, как и традиции причитывания и йойганья. Кто-то, правда, еще помнит, что бабушка плыла на лодке и пела песню, но люди даже не знают, что это называется йойганье", – сказала руководитель экспедиции Мария Кундозерова, Мария Кундозерова.

Какие традиции сумели сохранить кестеньгские карелы, читайте в материале "Столицы на Онего".