Подписаться
Новости. Общество
16:37, 27 Июля 2019
фото: Экспедиционные материалы

"В некоторых деревнях до сих пор нет электричества, а новости люди узнают из передач финского радио"

Загрузка...

Ученые из Института языка, литературы и истории и музея-заповедника "Кижи" обследовали жилые и заброшенные поселения северных карелов в районе озер Топозеро и Пяозеро и национального парка "Паанаярви".

Как выяснили ученые, в некоторых деревнях до сих пор нет электричества, а новости люди узнают из передач финского радио, и местные жители говорят по-фински уже лучше, чем по-карельски. Кестеньгские карелы сохранили свой говор, хотя очень часто соскакивают в разговоре на русский или финский язык.

"Население этих деревень – довольно пожилое, средний возраст наших информантов оказался 73 года. К сожалению, не всегда люди в этом возрасте могут обратиться к своей памяти", – рассказала начальник отдела выставок музея-заповедника "Кижи" и известный в Карелии этноблогер Татьяна Бердашева.

Участники экспедиции обнаружили, что рунопевческие традиции кестеньгскими карелами оказались утрачены полностью.

"Никто не знает, что такое руны. Мало кто слышал про Вяйнемейнена. Лишь некоторые вспоминают, что это персонаж "Калевалы". Рунопевческие традиции ушли, собственно, так же, как и традиции причитывания и йойганья. Кто-то, правда, еще помнит, что бабушка плыла на лодке и пела песню, но люди даже не знают, что это называется йойганье", – сказала руководитель экспедиции Мария Кундозерова, Мария Кундозерова.

Какие традиции сумели сохранить кестеньгские карелы, читайте в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 5
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 1
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»