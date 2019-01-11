В непогоду ГИБДД Карелии пообещали прийти на помощь водителям и пешеходам

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии готовы прийти на помощь водителям и пешеходам, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах республики, сообщили в ведомстве.

Звоните с мобильного телефона на короткий номер 102, сообщайте о проблемных ситуациях на дорогах.

Так, в Лахденпохье 73-летняя женщина с трудом преодолевала снежную шугу на дороге. На помощь ей пришел сотрудник ГИБДД, оказавшийся рядом.



фото ГИБДД Карелии