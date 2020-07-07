890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Алиментщик из Карелии лишился накопленных в банках процентов
07.07.2020 18:20
Работодателя в Петрозаводске оштрафовали за нежелание оплачивать сотрудникам неотгуленные отпуска 1
07.07.2020 18:40
Детский омбудсмен Карелии заявил о давлении общественников на суд по делу обвиняемого в педофилии Дмитриева 17
07.07.2020 17:04
МЧС Карелии предупреждает о возможных ЧС из-за сильных ливней и дождей
07.07.2020 19:03
Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Карелии 4
Сегодня 08:53
В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек 2
07.07.2020 16:03

В нескольких районах Карелии прогремели взрывы – саперы уничтожили снаряды

Новости. Общество
15:10, 08 Июля 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Загрузка...

В двух районах республики изъяли и уничтожили 58 взрывоопасных предметов времен ВОВ, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных, 7 июля саперы выезжали в Питкярантский район. На 331 километре автодороги А-121 "Сортавала" были обнаружены: 28 артиллерийских снарядов калибром 76, 122 и 45 мм, 4 минометных мины калибром 82 мм, АБ-2,5, взрыватель для минометной мины калибром 82 мм и 9 гранат. 

Ранее, 4 июля, в Прионежском районе саперами было изъято еще 15 взрывоопасных предмета времен ВОВ. В лесном массиве рядом с деревней Ужесельга обнаружены 13 гранат РГД-33 и 2 запала к гранате. 

Все взрывоопасные предметы были уничтожены.

Ранее схрон боеприпасов времен войны был обнаружен в районе села Алакуртти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Аналитика

07.07.2020 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

07.07.2020 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»