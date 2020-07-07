В нескольких районах Карелии прогремели взрывы – саперы уничтожили снаряды

В двух районах республики изъяли и уничтожили 58 взрывоопасных предметов времен ВОВ, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных, 7 июля саперы выезжали в Питкярантский район. На 331 километре автодороги А-121 "Сортавала" были обнаружены: 28 артиллерийских снарядов калибром 76, 122 и 45 мм, 4 минометных мины калибром 82 мм, АБ-2,5, взрыватель для минометной мины калибром 82 мм и 9 гранат.

Ранее, 4 июля, в Прионежском районе саперами было изъято еще 15 взрывоопасных предмета времен ВОВ. В лесном массиве рядом с деревней Ужесельга обнаружены 13 гранат РГД-33 и 2 запала к гранате.

Все взрывоопасные предметы были уничтожены.

Ранее схрон боеприпасов времен войны был обнаружен в районе села Алакуртти.