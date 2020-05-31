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В ночь на 1 июня в районах Карелии ожидаются заморозки

Новости. Погода
17:00, 31 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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О погоде на 1 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Ночью температура составит +2, +4 градуса, днем +12, +14.

В районах республики также облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3, днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +18.

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