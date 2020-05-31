В ночь на 1 июня в районах Карелии ожидаются заморозки

О погоде на 1 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Ночью температура составит +2, +4 градуса, днем +12, +14.

В районах республики также облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3, днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +18.