В ночь на 27 марта в Карелии подморозит

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный. Днем – северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до +1, +3.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки ночью в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный. Днем западный, юго-западный, на юго-востоке – северо-западный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до -4, -9 градусов, на севере до -16. Днем воздух прогреется до -2, +3 градусов.