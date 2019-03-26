В ночь на 27 марта в Карелии подморозит

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О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 27 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром выпадет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью северный, северо-западный. Днем – северо-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до +1, +3.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки ночью в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.
Ветер ночью северный, северо-западный. Днем западный, юго-западный, на юго-востоке – северо-западный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до -4, -9 градусов, на севере до -16. Днем воздух прогреется до -2, +3 градусов.
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