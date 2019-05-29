В ночь на 30 мая в Карелии ожидаются дожди

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О погоде на 30 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг будет переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь.
Ветер западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +15, +17.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди.
Ветер западный, юго-западный умеренный. Утром и днем по северным районам с порывами до сильного.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +11 градусов, на западе похолодает до +3. Днем будет +12, +17 градусов.
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