В ночь на 5 декабря в Карелии потеплеет

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О погоде на 5 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 5 декабря будет облачная погода. Временами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Ночная температура опустится до -2 градусов, днем столбик термометра поднимется до +2.
В Карелии также будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Слабый гололед, налипание мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый.
Температура ночью +1, -4, местами до -7 градусов, днем потеплеет до +2.
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