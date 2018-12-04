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Новости. Погода
17:00, 04 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Евгений Биятов

В ночь на 5 декабря в Карелии потеплеет

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О погоде на 5 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 декабря будет облачная погода. Временами выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночная температура опустится до -2 градусов, днем столбик термометра поднимется до +2.

В Карелии также будет облачно. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Слабый гололед, налипание мокрого снега на проводах. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура ночью +1, -4, местами до -7 градусов, днем потеплеет до +2.

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