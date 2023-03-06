В ночь на 8 марта в одном из поселков Карелии ударил мороз ниже -30°С

Специалисты рассказали, в каком населенном пункте Карелии было холоднее всего в ночь на 8 марта.

Прошедшая ночь в Карелии выдалась по-зимнему морозной. В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» приведены минимальные температуры за сутки по метеостанциям в республике.



Холоднее всего в ночь на 8 марта было в поселке Реболы Муезерского района: -30.7. Чуть теплее - в Калевале (-28.2).



Далее следуют:



Сегежа: -24.6

Паданы: -24.6

Энгозеро: -23.6

Сортавала: -23.4

Медвежьегорск: -22.9

Кондопога: -22.5

Олонец: -21.3

Пудож: -20.1

Петрозаводск: -18.9

Кемь (порт): -18.5

Колежма: -18.3

Суоярви: -18.4

Валаам: -10.1.



Напомним, 9 марта в республике ожидается облачная с прояснениями погода. На дорогах синоптики прогнозируют гололедицу. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.



Будет дуть северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью опускалась до -6, -11°С, по северным районам -13, -18, при прояснениях до -28°С.



Днем воздух прогреется до -3, -8°С, на севере до -12°С.