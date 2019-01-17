В ночь на пятницу в Карелии ожидаются обильные осадки, метель

О погоде на 18 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 января будет облачная погода. Ночью выпадет сильный, днем небольшой снег. Возможна слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, северный, утром и днем западный умеренный.

Температура воздуха днем и ночью составит -7,-9 градусов.

В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов выпадет снег. На юге и в центре республики - небольшой, местами сильный снег. Метель. На дорогах сложная обстановка из-за гололедицы.

Ветер северо-восточный, северный. Днем северный, северо-западный. На юге – западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура ночью -6,-11 градусов, местами опустится до -16. Днем столбик термометра задержится на показателях -4,-6. Местами похолодает до -13 градусов.