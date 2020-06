В Норвегии оползень унес в море жилой поселок (ВИДЕО)

Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта.

Спасатели сообщили, что никто не пострадал, пишет "360".

По данным Forbes, сейсмическая активность в этом районе продолжалась несколько часов. Так как по земле пройти к месту инцидента не удалось, в воздух были подняты вертолеты. Был эвакуирован местный житель.

Норвежское управление водными ресурсами и энергетикой отслеживает ситуацию. В частности, риск возникновения новых оползней. Сейсмическая активность, скорее всего, продолжится еще несколько дней.

В феврале текущего года столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды заявил о необходимости проведения масштабных противооползневых работ на берегах Москва-реки, чтобы Воробьевы горы не сползли со склона.

