В Новгороде задержали преступную группировку, орудовавшую в Карелии

На счету подозреваемых 72 преступных эпизода.

Новгородские полицейские вместе с сотрудниками МВД Карелии пресекли деятельность преступной группы из 18 человек, пишет "ВНовгороде.ру".

Мошенники обманывали граждан, продавая им фильтры для очистки воды по завышенным ценам. Действовали они в Карелии и в других регионах, но руководители группы проживали в Новгородской области, где и были задержаны в мае.

Идёт расследование уголовного дела. Его фигурантам вменяют в вину 72 преступных эпизода.