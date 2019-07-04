В Новгороде задержали преступную группировку, орудовавшую в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
На счету подозреваемых 72 преступных эпизода.
Новгородские полицейские вместе с сотрудниками МВД Карелии пресекли деятельность преступной группы из 18 человек, пишет "ВНовгороде.ру".
Мошенники обманывали граждан, продавая им фильтры для очистки воды по завышенным ценам. Действовали они в Карелии и в других регионах, но руководители группы проживали в Новгородской области, где и были задержаны в мае.
Идёт расследование уголовного дела. Его фигурантам вменяют в вину 72 преступных эпизода.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
02.07.2019, 11:25
01.07.2019, 13:12
28.06.2019, 19:30
Аналитика
Сегодня 13:31
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание и проконтролировал ход работ по реконструкции исторического места в створе улицы Титова, где восстанавливается смотровая площадка и лестничный спуск к Онежскому озеру.
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
01.07.2019 15:12
01.07.2019 13:43
Чтиво
03.07.2019 12:35
Личное мнение
Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут.
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
21.06.2019 13:23
Медиа
01.07.2019 09:39
Комментарии