«В новый год без долгов»: в одном из районов Карелии стартовала выгодная акция

Акция даст возможность жителям списать пени по коммунальным платежам.
АО «Сегежский ЦБК» объявил о старте благотворительной акции «В новый год без долгов и пени». С 1 ноября по 30 декабря 2024 года у жителей округа есть возможность списать пени по задолженности за отопление и горячее водоснабжение.
В администрации Сегежского округа рассказали, как принять участие в акции:
— Полностью погасить имеющуюся задолженность по коммунальным платежам.
— Получить и заполнить специальный бланк в кассе по приему платежей АО «Сегежский ЦБК» по адресу ул. Мира, 4. В бланке необходимо указать информацию об отсутствии долга.
— Передать заполненный бланк сотруднику приёма платежей или отправить его по электронной почте segezha-rkc@segezha-group.com.
Как отметили сотрудники, для участия в акции необходимо не иметь судебных решений по взысканию задолженности.
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