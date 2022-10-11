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«В Новый год без ДТП» решила зайти ГИБДД Карелии

Новости. Общество
13:34, 18 Декабря 2022
фото: ГИБДД Карелии

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В ГИБДД Карелии объявили о старте профилактического мероприятия «В Новый год без ДТП».

Как сообщается в паблике ведомства, с 20 декабря по 10 января 2023 года в Карелии стартует профилактическое мероприятие «В Новый год без ДТП».

Такое мероприятие решили провести, так как на каникулах ожидается изменение режима дня школьников. В это время большую часть времени дети проводят на улице. Кроме того, прогнозируется увеличение интенсивности движения автомобилей, в том из других регионов России.

В завершении года и в преддверии новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы организуют информационные мероприятия со всеми категориями детей по правилам дорожной безопасности. Проведут занятия для родителей, законных представителей несовершеннолетних, расскажут об особенностях безопасного поведения на дорогах зимой, обратив внимание на изменение дорожной обстановки в связи с погодными условиями.

В ГИБДД напомнили, что количество пострадавших в ДТП несовершеннолетних увеличивается. Чаще всего дети травмируются в качестве пассажиров, в 36 дорожных авариях 56 получили травмы, один ребенок погиб. В 24 дорожных авариях пострадали 26 пешеходов.

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