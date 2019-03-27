В общежитии в Карелии нашли труп

В Костомукше 26 марта было обнаружено тело мужчины, сообщили в МВД Карелии.

По информации МЧС Карелии, в 14.25 спасатели привлекались для вскрытия двери на улице Горняков в Костомукше.

Дверь открыли с помощью шанцевого инструмента.

В МВД рассказали, что было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения.

Признаков криминальной смерти нет.