В одной из квартир Петрозаводска нашли труп

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Пожарные 27 февраля вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело женщины, сообщили в МЧС Карелии.
В 20.15 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок из полиции с просьбой о помощи.
Соседи почувствовали трупный запах в подъезде на ул. Интернационалистов.
Прибывшие к месту вызова пожарные с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь. В квартире обнаружили мертвую женщину.
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