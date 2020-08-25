В одном из районов Карелии четыре водителя попались на пьяном вождении (ФОТО)

Нарушения были зафиксированы 23-24 августа в Медвежьегорском районе.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Медвежьегорскому району", 23 августа в 16.10 на автодороге "А-119 Вологда-Медвежьегорск" был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением пьяного 45-летнего водителя.

А 24 августа автоинспекторы остановили трех пьяных водителей:

- в 10.22 на ул. Первомайской около дома № 44 в Медвежьегорске инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем SsangYong Kyron 53-летнего нетрезвого водителя;





- в 19.15 на автодороге "Суоярви-Юстозеро-Медвежьегорск" автомобилем Renault управлял 35-летний пьяный водитель;

- в 20.10 на ул. Дорожной около дома № 28 в п. Габсельга был остановлен автомобиль "ВАЗ-2107". При поверке документов выяснилось, что водитель – 47-летний мужчина, ранее лишенный права, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.





В отношении нарушителей составлены материалы.