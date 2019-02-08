В одном из районов Карелии горел деревянный дом

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Пожар произошел в Медвежьегорске, сообщили в МЧС Карелии.
Вчера, 7 февраля, в 21.08 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Труда, 27. Спасатели боролись с огнем около 4 часов.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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