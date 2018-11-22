В одном из районов Карелии огонь уничтожил квартиру

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пожар произошел в минувшую среду в Пудоже, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.37 спасательные подразделения Пудожа ликвидировали пожар в жилом двухквартирном доме по адресу: ул. Пригородная, 4а.

Одна из квартир сгорела полностью.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновный и ущерб устанавливаются.