В одном из районов Петрозаводска будет запрещена остановка автомобилей

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С 11 февраля будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Чапаева, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Остановка всех транспортных средств запрещается на отрезке от ул. Ватутина до пер. Софьи Ковалевской (по направлению движения в сторону района Древлянка).
Ограничения вводятся в целях обеспечения пропускной способности, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
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