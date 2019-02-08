В одном из районов Петрозаводска будет запрещена остановка автомобилей

С 11 февраля будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Чапаева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Остановка всех транспортных средств запрещается на отрезке от ул. Ватутина до пер. Софьи Ковалевской (по направлению движения в сторону района Древлянка).

Ограничения вводятся в целях обеспечения пропускной способности, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.