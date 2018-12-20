В одном из районов Петрозаводска на протяжении дня будут отключать свет

Начиная с 10.00, в Соломенном будет временно отключаться электроснабжение, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10.00 до 13.00 планируется отключение электроэнергии на улицах: Пришвина, Пролетарская, Прибрежная, Лесопильная и Садовая.

С 13.00 до 15.00 часов будет приостановлена подача электроэнергии на улицах: Ботаническая, Садовая, Лесопильная, Горная и Ялгубском шоссе.

Отключение будет осуществляться в связи с испытанием электрооборудования сетей электроснабжения в ТП-234 и ТП-235.