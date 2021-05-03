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В Олонецком районе Карелии сгорела сушильная камера с пиломатериалами (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:10, 04 Мая 2021
фото: источник - ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Ликвидацию пожара спасатели запечатлели на видео.

В минувший понедельник, 3 мая, в 15.10 на пульт единой службы спасения-01 поступило сообщение, что в деревне Верховье Олонецкого района, на месте, где расположилась дорожно-строительная передвижная механизированная колонна, произошел пожар. Загорелась сушильная камера для пиломатериалов.

На место происшествия выехали 7 пожарных и ликвидировали огонь.

Видео ликвидации пожара в сушильной камере опубликовано в паблике пожарных-спасателей Олонца.

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