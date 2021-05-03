В Олонецком районе Карелии сгорела сушильная камера с пиломатериалами (ФОТО и ВИДЕО)

Ликвидацию пожара спасатели запечатлели на видео.

В минувший понедельник, 3 мая, в 15.10 на пульт единой службы спасения-01 поступило сообщение, что в деревне Верховье Олонецкого района, на месте, где расположилась дорожно-строительная передвижная механизированная колонна, произошел пожар. Загорелась сушильная камера для пиломатериалов.

На место происшествия выехали 7 пожарных и ликвидировали огонь.

Видео ликвидации пожара в сушильной камере опубликовано в паблике пожарных-спасателей Олонца.