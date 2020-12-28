В ООО "КРЦ" вручили сертификаты победителям акции "В новый год – без долгов"

АО "ПКС-Водоканал" и ООО "КРЦ" подвели итоги акции "В новый год – без долгов".

Уже пятеро счастливчиков стали обладателями подарочных карт номиналом 2 тысячи рублей в один из торговых центров Петрозаводска.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно было выполнить несложные условия: должникам погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения до 30 ноября и оплатить аванс за декабрь, а тем, у кого задолженности не было, нужно было просто внести аванс до 15 декабря.

Победителей акции выбрали с помощью метода генерации случайных чисел. "Это прекрасный подарок к Новому году", – поблагодарила работников "РКС-Петрозаводск" одна из победительниц.

Некоторые потребители, получившие сертификат, даже не подозревали о том, что приняли участие в акции – они просто каждый месяц исправно оплачивают счета за коммунальные услуги, а чтобы в следующем году не быть должными, оплатили услуги водоотведения и водоснабжения за декабрь заранее.

Поздравляем победителей акции "В новый год – без долгов" и напоминаем о необходимости оплачивать коммунальные услуги вовремя, до конца года остались считанные дни!