В Оренбурге ищут солдата-срочника из Карелии, который 25 лет назад дезертировал из части

Правоохранители Оренбургской области разыскивают восьмерых солдат, сбежавших из части.

Как сообщает новостной портал Оренбургской области со ссылкой на военный следственный отдел Следкома РФ по Оренбургскому гарнизону, за последние 40 лет из оренбургских воинских частей сбежали восемь солдат.

В списки дезертиров попал и солдат-срочник из Карелии – Василий Хоняк 1968 года рождения – уроженец Сортавалы, который не явился на службу после отпуска 1 декабря 1996 года.

Следком Оребургской области просит сообщить любую известную информацию о дезертирах.

Правоохранители заверили, что военнослужащий, который впервые совершил дезертирство или самовольно оставил часть, может быть освобожден от уголовной ответственности, если преступлению предшествовало стечение тяжелых обстоятельств.