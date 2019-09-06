Переправа Минобороны в Панозере утонула

Переправа, возведенная в Карелии вооруженными силами РФ, не справилась с автокраном.

В паблике "КЕМЬ iNFO" сообщается, что жители Панозера вновь оказались заблокированы.

По словам местных жителей, автокран прибыл к переправе утром в пятницу. В Кеми бригаду электриков заверили, что паром рассчитан на подобные нагрузки. Однако понтон затонул на стороне поселка, где нет никакой вспомогательной техники для помощи в подобных ситуациях.

По информации МЧС Карелии, сломалось одно из креплений, в результате чего часть переправы ушла на мель.

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев поручил к 1 мая организовать переправу, понтоны для которой предоставило министерство обороны.

Установили переправу в конце апреля.

Переправа в Панозере с осени 2018 года находилась в аварийном состоянии.

Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.