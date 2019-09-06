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Новости. Происшествия
14:31, 06 Сентября 2019
фото: © КЕМЬ iNFO / vk.com/kem_info

Переправа Минобороны в Панозере утонула

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Переправа, возведенная в Карелии вооруженными силами РФ, не справилась с автокраном.

В паблике "КЕМЬ iNFO" сообщается, что жители Панозера вновь оказались заблокированы. 

По словам местных жителей, автокран прибыл к переправе  утром в пятницу. В Кеми бригаду электриков заверили, что паром рассчитан на подобные нагрузки. Однако понтон затонул на стороне поселка, где нет никакой вспомогательной техники для помощи в подобных ситуациях.

По информации МЧС Карелии, сломалось одно из креплений, в результате чего часть переправы ушла на мель. 

Напомним, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев поручил к 1 мая организовать переправу, понтоны для которой предоставило министерство обороны.

Установили переправу в конце апреля.

Переправа в Панозере с осени 2018 года находилась в аварийном состоянии.

Ранее местные жители сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-09-06 16:17:32
Противника дезориентируют... переправы не работают, лодки тонут, вертолёты падают, а только к нам сунутся - всё вдруг преображается и мчится освобождать Берлин с Парижем.
кир
2019-09-06 16:00:51
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…

Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.
А.Твардовский.
однозначно
2019-09-06 15:49:22
Не выполнили поставленную задачу. Для начала трое суток гаупвахты до выяснения причин, а там посмотрим. Военная прокуратура, я правильно сказал ?
zanoza
2019-09-06 15:42:55
Что-то мне стало страшно за наш "Международный аэропорт" :)
User
2019-09-06 14:54:46
"Она утонула"(с)
Сеня
2019-09-06 14:36:17
Хм Цирк и немцы , и тут у вояк провал . Что теперь Чепику делать ? Обещал же переправу .
mobikk
2019-09-06 16:05:36
Сеня,
Разве крепления вояки делали? Они сами понтоны положили и были таковы.
Гость
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