В парках Мира и Лес Победы к 100-летию Карелии вымостят дорожки (ФОТО)

Работы по благоустройству парковой зоны проходят в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия, сообщили в администрации Петрозаводска.

Подрядчик завершает благоустройство в парке Лес Победы. Специалисты отсыпали круговую дорожку вдоль реки и отремонтировали мостики. Сейчас они заканчивают мощение основной пешеходной инфраструктуры в зелёной зоне.

В парке Мира подрядная организация очищает памятник Чёрный тюльпан, ремонтирует лестничный спуск – в данный момент идёт заливка его основания. На расширенной площадке для проведения массовых мероприятий и подходящих к ней дорожках специалисты укладывают тротуарную плитку, а также устраивают подъезд и парковку перед входом в парк.

Оба проекта реализуются в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия. Работы ведутся под постоянным контролем специалистов управления благоустройства и экологии.