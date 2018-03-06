В парке на Первомайском в качестве арт-объектов установят списанное на РЖД оборудование

В Парке железнодорожников в Петрозаводске появятся арт-объекты. Об этом депутаты горсовета договорились на встрече с руководством регионального отделения РЖД.

Депутаты Дмитрий Данильев и Павел Сандберг провели встречу с руководителем Октябрьской железной дороги в Петрозаводском регионе Владимиром Трояновым. Как рассказал Данильев, удалось достичь несколько договоренностей.

"В частности, Владимир Троянов заявил, что РЖД готовы установить в парке арт-объекты, связанные с работой железнодорожников. Речь идет о списанном оборудовании, использовавшемся на железной дороге: вагонной тележке на рельсах, пожарных гидрантах и так далее. Самым большим арт-объектом, по замыслу участников инициативной группы, станет "светофорное дерево": конструкция, символизирующая собой единство и связь представителей разных профессий, работающих на железной дороге", - сообщили в Петросовете.



фото: Петросовет

Кроме того, работники компании смогут принять участие в субботниках, целью которых будет приведение территории парка в порядок.

Проект благоустройства Парка железнодорожников, расположенного в районе Первомайского проспекта, претендует на победу в конкурсе заявок по программе "Комфортная городская среда". Проект предусматривает устройство тропинок и водоотводной системы, установку скамеек, урн и дог-боксов, детского игрового городка и спортивных объектов.



фото: Петросовет

Результаты конкурса определятся путем общегородского голосования, которое состоится 18 марта. На него вынесено 62 проекта; три, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в этом году.