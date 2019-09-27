В парке Петрозаводска посадили виноград

Около 100 кустов девичьего винограда высажено в парке Ямка, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 23 по 26 сентября Петрозаводск принимал Слет друзей заповедных островов. По традиции, он завершился событием, которое остается не только в памяти участников, но и оставило след в месте, где проходит. Делегаты совместно с сотрудниками администрации высадили 100 кустов девичьего винограда в парке Ямка.

Для гостей Петрозаводска провели экскурсию по этой общественной территории, благоустроенной в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году.

Отмечается, что Слет – это площадка для обмена опытом, обучения, общения и вдохновения друзей и партнеров заповедных территорий. В 2019 году мероприятие впервые проходит в формате экологического фестиваля для детей и взрослых с участием заповедных территорий Карелии. В Петрозаводск приехали около 300 делегатов, в числе которых команды школьников из 25 регионов России, стран СНГ, Финляндии, а также их наставники.