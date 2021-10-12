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В парламенте Карелии хотят ограничить время выступлений

Новости. Политика
12:28, 12 Октября 2021
фото: © Законотельное собрание Карелии

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«Единороссы» и депутаты от «Российской партии пенсионеров» и «Новых людей» предложили внести изменения в регламент Законодательного собрания республики.

После первой сессии нового Законодательного собрания Карелии члены фракции «Единой России» Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Вадим Андронов, Ирина Кузичева и примкнувшие к ним депутаты от «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова и «Новых людей» Владимир Кванин решили урезать время для парламентских дискуссий. По словам одного из инициаторов внесения изменений в регламент Законодательного собрания «единоросса» Алексея Хейфеца, это необходимо, чтобы не «затягивать» заседания республиканского парламента.

Читайте подробнее в статье «Полемика в парламенте Карелии не нужна».

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Комментарии

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Тамара
2021-10-12 15:29:12
Очередной понос слов и запор мысли, извините, конечно....
Лучше проще: распустить ЗС РК , сэкономить миллиард, сделать на месте ,где сидел депутат копии правой или левой руки, поднятой вверх, управляемые кнопкой у "зиц председателя", и всего делов....перед этим всем зачитать "Завещание Даласа", есть в интернете....в свободном доступе...
Изя
2021-10-12 15:36:41
Тамара, ++++ скратить , вместо них посадить депутата-Валентину , она со всеми кнопками и управится )) :)
Off
2021-10-12 15:17:51
Не хотят слушать оппозицию.. будут слушать улицу.
Русский
2021-10-12 15:32:13
Off/лёха, как твоя кошка в курятнике мяучит ? Наконец то вчера молоком напоил. Говорят последняя пачка досталась ? :)
zanoza
2021-10-12 15:08:47
Альянс партий "ЕР", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров" за пять лет намутят столько, что не расхлебать за 100 лет!
Изя
2021-10-12 15:24:09
zanoza, проект то АП один .
Koira
2021-10-12 13:55:20
ватоголовые не любят слушать правду о себе.
NEZITIC
2021-10-12 13:32:44
вообще пусть не выступают, все молча, так же, как и приняли пенсионную антинародную реформу. Втихоря!
Клим
2021-10-12 13:28:58
Ликвидировать субъект как ущербный , тогда и эти люди в заксобрании будут не нужны .
Бабенка
2021-10-12 13:27:01
Куда девались протестуны ? Почему не трясут плакатиками на мосту ?
Joker
2021-10-12 13:21:03
"Парламент - не место для дискуссий" (# Б.Грызлов )
комба
2021-10-12 12:40:12
Врачи профессионалы в больнице должны работать, а не в парламенте числиться. Видимо, такие они и врачи, поскольку сбежали. Нет доверия этим людям. :) От них нигде пользы нет.
Сергей
2021-10-12 13:10:38
комба, балласт , при чём полный .
комба
2021-10-12 13:41:11
Сергей, более того. Россия не заточена на выборы. Как может толпа некомпетентных людей кого-то выбирать? Живем в вековом вранье, воспитанные на сказках, где работать не надо.
Русский
2021-10-12 12:38:21
Фрау слабунову в очередной раз на место поставили. :)
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