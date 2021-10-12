В парламенте Карелии хотят ограничить время выступлений

«Единороссы» и депутаты от «Российской партии пенсионеров» и «Новых людей» предложили внести изменения в регламент Законодательного собрания республики.

После первой сессии нового Законодательного собрания Карелии члены фракции «Единой России» Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Вадим Андронов, Ирина Кузичева и примкнувшие к ним депутаты от «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова и «Новых людей» Владимир Кванин решили урезать время для парламентских дискуссий. По словам одного из инициаторов внесения изменений в регламент Законодательного собрания «единоросса» Алексея Хейфеца, это необходимо, чтобы не «затягивать» заседания республиканского парламента.

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