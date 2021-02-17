В парламенте Карелии рассказали о порядке бесплатного обеспечения диабетиков сенсорами для инсулиновых помп

По запросу депутатов Заксобрания Карелии Министерство здравоохранения республики предоставило информацию о порядке бесплатного обеспечения диабетиков сенсорами к инсулиновым помпам.

Законопроект, в соответствии с которым предусматривается 100-процентное возмещение затрат на покупку сенсоров за счет бюджета республики, принят депутатами парламента 18 февраля 2021 года.

Так, указанной мерой поддержки могут воспользоваться граждане, постоянно проживающие на территории Карелии и нуждающиеся в использовании инсулиновой помпы, а именно: дети до 18 лет, студенты очных форм обучения до 23 лет, женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, вне зависимости от права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Граждане обеспечиваются сенсорами по решению врачебной комиссии медицинской организации. Врачебная комиссия выписывает соответствующий рецепт на бесплатные сенсоры. Аптечным организациям, осуществляющим отпуск сенсоров по рецептам врача, полная их стоимость возмещается в рамках реализации ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия".

"Таким образом, гражданин, имеющий право на льготное обеспечение сенсорами к инсулиновым помпам, приходит в аптеку с рецептом, на котором стоит пометка "Бесплатно", и получает этот прибор безвозмездно. Это очень серьезная поддержка, так как человеку не придется платить за этот дорогостоящий сенсор 170 тыс. рублей ежегодно", - прокомментировал председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

После вступления в силу Закона Республики Карелия № 499-VI "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом" его действия будут распространяться с 1 января 2021 года.