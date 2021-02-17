Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО) 8
Сегодня 06:40
Прокуратура Карелии оценит степень ответственности лиц, отвечающих за содержание дороги, где произошло смертельное ДТП 4
17.02.2021 16:53
Знаменитый повар дал рецепт идеальных блинов 1
17.02.2021 19:40
Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова 16
Сегодня 11:30
Временные ограничения движения вводятся на дороге в Карелии
17.02.2021 18:00
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56

В парламенте Карелии рассказали о порядке бесплатного обеспечения диабетиков сенсорами для инсулиновых помп

Новости. Общество
15:00, 18 Февраля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
Загрузка...

По запросу депутатов Заксобрания Карелии Министерство здравоохранения республики предоставило информацию о порядке  бесплатного обеспечения диабетиков сенсорами к инсулиновым помпам.

Законопроект, в соответствии с которым предусматривается 100-процентное возмещение затрат на покупку сенсоров за счет бюджета республики, принят депутатами парламента 18 февраля 2021 года.

Так, указанной мерой поддержки могут воспользоваться граждане, постоянно проживающие на территории Карелии и нуждающиеся в использовании инсулиновой помпы, а именно: дети до 18 лет, студенты очных форм обучения до 23 лет, женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, вне зависимости от права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Граждане обеспечиваются сенсорами по решению врачебной комиссии медицинской организации. Врачебная комиссия выписывает соответствующий рецепт на бесплатные сенсоры. Аптечным организациям, осуществляющим отпуск сенсоров по рецептам врача, полная их стоимость возмещается в рамках реализации ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия".

"Таким образом, гражданин, имеющий право на льготное обеспечение сенсорами к инсулиновым помпам, приходит в аптеку с рецептом, на котором стоит пометка "Бесплатно", и получает этот прибор безвозмездно. Это очень серьезная поддержка, так как человеку не придется платить за этот дорогостоящий сенсор 170 тыс. рублей ежегодно", - прокомментировал председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

После вступления в силу Закона Республики Карелия № 499-VI "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом" его действия будут распространяться с 1 января 2021 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как изменить Конституцию за полчаса
Сегодня 15:25
Развод по правилам 3
Сегодня 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 1
Сегодня 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»