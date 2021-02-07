В парламенте Карелии рассказали, почему нужно создать федеральную программу модернизации пищеблоков в школах

Депутаты Заксобрания Карелии подготовили обращение к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разработать федеральную программу по модернизации школьных пищеблоков.

Авторами инициативы выступили депутаты Галина Гореликова, Элиссан Шандалович, Ирина Кузичева, Марина Лебедева, Андрей Мазуровский, Евгений Беседный, Алексей Исаев и Эмилия Слабунова.

Как сообщается в тексте документа, среди основной проблемы, с которой столкнулась Карелия при организации бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов, - недостаточный уровень развития инфраструктуры пищеблоков в школах. По итогам мониторинга установлено, что 20% из них не соответствуют санитарным требованиям.

В прошлом году муниципальные районы и городские округа получили из бюджета Карелии 96 млн рублей на устранение в пищеблоках предписаний и замечаний Управления Роспотребнадзора по республике. Однако для устранения всех выявленных нарушений санитарных требований и выполнения в полном объеме норм СанПиН собственных средств Республике Карелия недостаточно. Аналогичная ситуация характерна и для целого ряда других регионов страны, уточняется в тексте обращения.

Понимая актуальность и значимость обозначенной проблемы, карельские парламентарии предлагают министерству просвещения России рассмотреть возможность разработки федеральной программы модернизации пищеблоков и столовых в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

"Появление такой программы позволит, прежде всего, повысить качество школьного питания и привести к современным стандартам технологические процессы приготовления блюд", - пояснила председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

Напомним, о необходимости организовать в школах бесплатное горячее питание для всех учеников с 1 по 4 классы президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. После этого по инициативе председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича депутаты на местах провели мониторинг состояния пищеблоков в школах. Тема находится на особом контроле депутатов парламента.

"Актуальность задачи по организации бесплатного горячего питания для школьников младших классов трудно переоценить. Как врач подчеркну, что полноценное сбалансированное питание - важнейший фактор, определяющий здоровье подрастающего поколения. И начальная школа - это именно тот возраст, когда закладываются основы здоровья человека", - отметил Элиссан Шандалович.

Итоги мониторинга организации бесплатного горячего питания в школах Карелии депутаты подведут 10 февраля на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.