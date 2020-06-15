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Депутаты поспорили, как закон о "наливайках" в Карелии ударит по малому бизнесу

Новости. Общество
12:46, 16 Июня 2020
фото: chuvash.er.ru
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Закон о введении ограничений для "псевдо-баров" в жилых домах в Карелии приведет к закрытию десятков таких заведений, и в парламенте поспорили, надо ли помогать их владельцам.

На заседании парламентского комитета по экономической политике в защиту владельцев "наливаек" выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Если этот закон будет принят, то, мне кажется, необходимо принять и дополнительные меры поддержки данных субъектов предпринимательской деятельности, потому что они просто лишаются своего бизнеса", - сказала бизнес-омбудсмен.

Никаких сомнений в необходимости еще более жестких ограничений нет у председателя комитета Ларисы Ждановой.

"Давайте назовем вещи своими именами. Люди открыли на 20-30-50 квадратных метрах некие заведения, которые они назвали кафе...Человек просто нелегально по сути торговал алкоголем. Почему мы должны ему помогать?", - сказала Жданова.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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