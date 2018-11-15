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Новости. Общество
09:32, 15 Ноября 2018
фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Пенсионном фонде Карелии рассказали, как формируется "северный" стаж

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В Пенсионный фонд часто поступают вопрос от жителей Карелии о том, как формируется "северный" стаж, который позволяет выйти на пенсию досрочно.

Как рассказали в пресс-службе организации, это очень важный вопрос, поскольку граждане, отработавшие в условиях Крайнего Севера 15 лет или в местности, приравненной к Крайнему Северу, 20 лет и имеющие страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин могут выходить на пенсию на пять лет раньше общероссийского возраста.

Особенно это актуально для женщин с двумя детьми, которые при наличии 17 лет работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа могут выходить на пенсию в 50 лет – и это право сохранится после вступления в силу изменений в пенсионном законодательстве после 1 января 2019 года.

Но для наличия необходимого "северного" стажа мало просто проживать в Карелии, необходимо именно работать. В соответствии с действующим пенсионным законодательством есть периоды, которые не входят в "северный" стаж, хотя засчитываются в страховой. Так, речь идет о периодах ухода за ребенком до 1,5 лет. Это время засчитывается в страховой стаж гражданина, дает пенсионные баллы, но не влияет на формирование "северного" стажа. (Периоды ухода за ребенком до 1,5 лет включаются в "северный стаж" только до 1992 года в соответствии с действовавшим в то время законодательством).

Также к периодам, которые не входят в "северный" стаж относятся период прохождения военной службы, получения гражданином пособия по безработице, прогулы, периоды простоя, дополнительные отпуска, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ, но предусмотренные другими нормативными актами, в т. ч. локальными актами организаций (например: дополнительные отпуска "чернобыльцам" или дополнительные отпуска для родителей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет на конкретном предприятии).

Кроме этого, не учитываются донорские дни, дополнительные дни отдыха родителей, воспитывающих детей-инвалидов, военные сборы, период учебы в вузе или среднем профессиональном учебном.

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