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В Перинатальном центре Карелии открылся пункт вакцинации

Новости. Общество
14:27, 17 Декабря 2021
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Привиться от коронавируса в Перинатальном центре смогут беременные, родильницы, кормящие матери, мужчины и женщины, планирующих рождение детей, в том числе перед процедурой ЭКО, сообщили в Минздраве Карелии.

Вакцинация, по информации Министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, осуществляется вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Записывает на прививку врач на приёме в перинатальном центре или в женской консультации, где наблюдается беременная женщина.

Работать пункт вакцинации пока будет в будние дни с 13.00 до 15.00. Но мы планируем в ближайшее время изменить расписание, чтобы прививку можно было сделать в течение рабочего дня и в выходные.

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