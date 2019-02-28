В первый день весны в Карелии выпадет немного снега, ночью будет морозно

О погоде на 1 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 1 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура ночью составит -9, -11 градусов, днем -4, -6.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Ночью местами с порывами до сильного.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -9, -14, по северо-западным районам до -20 градусов. Днем будет -4, -9.