В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое

Согласно данным экспертизы, в нём содержались жиры немолочного происхождения.

В Петербурге арестовали фирменный пломбир "Ленты", изготовленный в Карелии, пишут "Известия".

Об этом сообщает пресс-служба организации "Общественный контроль".

Отмечается, что в мае ванильный пломбир в вафельном рожке проверили эксперты, и обнаружили, что в нём содержатся жиры немолочного происхождения, а самих молочных жиров было в три раза меньше, нежели положено по техническому регламенту Таможенного союза.