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Новости. Общество
13:35, 08 Июля 2019
фото: © Карина Сапунова/ТАСС

В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое

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Согласно данным экспертизы, в нём содержались жиры немолочного происхождения.

В Петербурге арестовали фирменный пломбир "Ленты", изготовленный в Карелии, пишут "Известия". 

Об этом сообщает пресс-служба организации "Общественный контроль".

Отмечается, что в мае ванильный пломбир в вафельном рожке проверили эксперты, и обнаружили, что в нём содержатся жиры немолочного происхождения, а самих молочных жиров было в три раза меньше, нежели положено по техническому регламенту Таможенного союза.

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Комментарии

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Juniper59
2019-07-08 14:41:24
Так нравятся пассажи нынешней журналистской братии с неназыванием в заголовках географических пунктов. Дело ясное - закон о рекламе, авторские права, антимонопольные ограничения, чёрт-те что ещё. Просматриваешь ленту новостей - сразу ясно: "в Петрозаводске"- понятно. "В Карелии" - значит, не в столице. И вдруг все подозрения отведены от Птз в какую-то туманную даль, не то в Куркиёки, не то в Лоухи.
И кто же у нас в республике, интересно, кроме "Холод-Славмо", выпускает мороженое?
Со сказанным выше о так-себе-качестве полностью соглашусь. Давно, увы, перестал баловаться местным мороженым, перейдя на ассортимент "Магнита".
Мизантроп
2019-07-08 14:54:39
Juniper59,
"Кроме того, фальшивое мороженое с полным отсутствием молочных жиров нашли и в «Магните». Для них «Снежное лакомство» готовило ООО «Вологодское мороженое», и уже четырежды об этом сообщалось в Роспотребнадзор, однако только в этом году продавца привлекли к ответственности.

Также отмечается, что из-за скандала ранее руководство «Магнита» сменило поставщика лакомства с московского завода на вологодский, но необходимых ингредиентов они решили всё так же не добавлять."

Хе-хе-хе.... Неравнодушный все правильно написал. Вам до СССР, как раком до Луны.
Валерия Костина
2019-07-08 14:22:22
Не знаю, что и как ,но продукция Славно испоганилась сильно в последнее время.
Андрей Дубенский
2019-07-08 14:27:27
Валерия Костина, и даже не в последне, а не упомню в какое...
Николай
2019-07-08 13:54:18
А кто же конкретно производит такое мороженое? Надо бы знать такого производителя. Не СЛАВМО ли?
Неравнодушный
2019-07-08 13:48:25
Как страшно есть... Раньше, в СССР, всё было лучше: и солнце было ярче, и женщины были моложе, и мороженое было мороженнее.
Мизантроп
2019-07-08 15:03:02
Неравнодушный, Трава зеленей и вставляла сильней! Меня до сих пор не отпустило.))))
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