В Петербурге поймали жителя Карелии, сбежавшего из воинской части в ЛНР

Военнослужащий-контрактник ушел без уважительной причины из части 7 месяцев назад.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали военнослужащего-контрактника, без уважительных причин покинувшего воинскую часть в ЛНР семь месяцев назад.

Как пишет «Фонтанка», по предварительной информации, речь идет о жителе Карелии. Он был объявлен в розыск по делу о самовольном оставлении службы. Ранее он также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов.

Мужчину доставили в отдел полиции. О его задержании сообщили правоохранителям из Карелии.