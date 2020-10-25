890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семь больных COVID-19 в Карелии подключены к аппаратам ИВЛ 1
Сегодня 09:27
Легковой автомобиль "затерло" между фурой и автобусом у заправки в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 13:02
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии 3
Сегодня 15:20
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО) 23
25.10.2020 21:19
В Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка 5
Сегодня 15:25

В Петербурге убили преподавателя вуза и отрезали ей палец для разблокировки смартфона

Новости. Криминал
19:10, 26 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Педагога биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического института обнаружили мертвой с отрезанным пальцем в ее собственной квартире.

"Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Подозреваемый в преступлении был задержан в Петербурге. Им оказался 34-летний знакомый преподавательницы. По данным следствия, вечером 22 октября мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой задушил последнюю.

После этого, как отмечает следствие, он "с целью сокрытия преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона".

По одной из версий, таким образом мужчина пытался стереть их интимную переписку.

В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена, пишет РИА Новости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»