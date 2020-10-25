В Петербурге убили преподавателя вуза и отрезали ей палец для разблокировки смартфона

Педагога биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического института обнаружили мертвой с отрезанным пальцем в ее собственной квартире.

"Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца", — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Подозреваемый в преступлении был задержан в Петербурге. Им оказался 34-летний знакомый преподавательницы. По данным следствия, вечером 22 октября мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой задушил последнюю.

После этого, как отмечает следствие, он "с целью сокрытия преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона".

По одной из версий, таким образом мужчина пытался стереть их интимную переписку.

В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена, пишет РИА Новости.