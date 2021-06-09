В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму

Блогер Юрий Хованский был задержан за исполнение песни, в которой содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).



«По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть Интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении СК.



Кроме призывов к терроризму привлеченные СК эксперты обнаружили в песне: публичное оправдание и пропаганду терроризма; признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности; призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей.



В ведомстве добавили, что Хованский был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, в операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД при силовой поддержке Росгвардии. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для задержанного блогера.

Хованский признал вину в исполнении песни о теракте на мюзикле «Норд-Ост». «В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — заявил блогер.

На канал Хованского на сервисе YouTube подписаны 4,4 млн человек, однако песню, о которой идет речь, он туда не выкладывал, а спел на стриме около года назад. Однако соответствующая запись с фотографией Хованского разошлась по интернету.



Захват заложников в Москве в театральном центре на Дубровке произошел во время демонстрации мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Тогда группа из 40 вооруженных чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в течение трех дней более 900 заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла в здании центра. Во время операции по освобождению заложников с применением усыпляющего газа были убиты все террористы. По официальным данным, умерли также 130 человек, находившихся в заложниках.