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В Петрозаводск приехал новый руководитель транспортной прокуратуры Карелии Матвей Матвиенко

Новости. Общество
15:50, 16 Июля 2021
фото: © Instagram/novgorodproc

Поскольку генпрокурор России Игорь Краснов еще не подписал приказ о назначении Матвея Матвиенко на эту должность, сейчас он является и.о. Карельского транспортного прокурора.

Так, 13 июля в Петрозаводске приступил к работе новый руководитель транспортной прокуратуры республики Матвей Матвиенко. Ранее сообщалось, что до назначения в нашу республику Матвей Матвиенко работал начальником отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.

А его отец Михаил Матвиенко, в прошлом тоже прокурорский работник, с марта 2019 года является помощником полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана. При этом родственниками бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, ее однофамильцы – отец и сын Матвиенко – не являются.

В первый рабочий день 13 июля Матвей Матвиенко провел прием граждан на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Петрозаводск».

 

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