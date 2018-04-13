В Петрозаводск вернется вертолет, который был на ремонте четыре года

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Власти Карелии долгое время не смогли оплатить стоимость работ в размере 26 млн рублей, поэтому МИ-8 оставался на заводе.
Вертолет МИ-8, отправленный на ремонт четыре года назад, возвращается в аэропорт "Петрозаводск". Капитальный ремонт машина проходила в Санкт-Петербурге. Как сообщили сотрудники авиационного комплекса, сейчас экипаж вертолета в составе командира Дмитрия Елизарова, второго пилота Владимира Мухина и старшего бортмеханика Вадима Брянцева заканчивают проверку МИ-8 после ремонта, после чего вылетят в Петрозаводск.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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