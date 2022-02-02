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В Петрозаводска женщина пришла мириться к бывшему сожителю и получила удар ножом в колено

Новости. Общество
13:55, 03 Февраля 2022
фото: © gettyimage

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Попытка примирения петрозаводчанки с гражданским супругом закончилось двумя уголовными делами.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию обратился житель Петрозаводска и сообщил, что его 41-летняя знакомая стала жертвой преступления. Участковый разобрался в ситуации.

Как выяснялось, петрозаводчанка пришла домой к бывшему сожителю, желая помириться и возобновить отношения. Однако урегулировать конфликт не удалось. Наоборот, экс-партнеры поругались еще больше. В ходе ссоры 41-летний ранее судимый петрозаводчанин взял в руки ножницы и угрожал убийством, ударил ее по лицу. Затем он схватил нож и вонзил его в область колена. Осознав произошедшее и испугавшись последствий, мужчина оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и попросил покинуть квартиру.

Женщина отправилась к другому приятелю и рассказала о случившемся. Тот сообщил в полицию и больницу. Врачи диагностировали у пациентки раны на лице и ноге.

С учетом заключения о характере травмы, в настоящее время возбуждены уголовные дела по по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Угроза убийством». Фигурант дал признательные показания. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, жительница Карелии воткнула мужу нож в грудь, чтобы меньше ее ревновал.

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Комментарии

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комба
2022-02-03 14:22:02
Не верю таким бабам. Жалеть их не надо.
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