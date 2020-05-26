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В Петрозаводске 11-летний велосипедист попал в аварию (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:04, 27 Мая 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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ДТП произошло 26 мая на улице Скалистой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.47 в районе № 35 по ул. Скалистой 11-летний велосипедист при выезде со двора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Largus.



В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Ему была оказана разовая медицинская помощь.



Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой разъяснить детям правила дорожного движения для велосипедов.

Ранее пьяный велосипедист врезался в автомобиль и попал в больницу в городе Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-05-27 10:32:39
Лето пришло. Пришло и горе родителям. :)
Гость
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