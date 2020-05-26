В Петрозаводске 11-летний велосипедист попал в аварию (ФОТО)

ДТП произошло 26 мая на улице Скалистой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.47 в районе № 35 по ул. Скалистой 11-летний велосипедист при выезде со двора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Largus.





В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Ему была оказана разовая медицинская помощь.





Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой разъяснить детям правила дорожного движения для велосипедов.

Ранее пьяный велосипедист врезался в автомобиль и попал в больницу в городе Карелии.